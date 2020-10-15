Bursa'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 38 şişe kaçak içki ve 1250 litre fermante alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 38 çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 100 litrelik 3 bidon, 220 litrelik 7 bidon, 19 litrelik 2 damacana, 10 litrelik pet şişe, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan 1250 litre fermante alkol, 150 litre şarap ele geçirildi. Operasyonda M.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2020-10-15 21:04:52



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