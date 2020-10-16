Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

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Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Uludağ´ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ´ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için aramakurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi´nden Uludağ´a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik aramakurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-16 01:07:57



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