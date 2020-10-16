Bursa´da Uludağ´ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekiplerince dere yatağında ulaşıldı. Ekipler, kaybolan kişileri yaklaşık 150 metre derinlikteki dere yatağından yukarı çıkarmak için yürüyüşe geçti.
DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa
2020-10-16 05:32:25
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