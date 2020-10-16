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Kanser hastası oğlunu tedavi ettirmek isteyen baba yardım bekliyor

DHA

Kanser hastası oğlunu tedavi ettirmek isteyen baba yardım bekliyor


Semih ŞAHİNDerya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede testis kanseri (testiküler kanser) teşhisi konulup ameliyat olan Göksel Akkoyun'un (18) vücudundaki kanserli hücre 6 ay sonra böbreğinin üzerine sıçradı. 15 gün içerisinde yapılacak ikinci ameliyat için yaklaşık 300 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirten baba Yüksel Akkoyun (42), "İlaç alabilmek için evimdeki televizyonu bile sattım. Yardım istiyorum" dedi.
Bursa'da, babasıyla birlikte yaşayan Göksel Akkoyun, Nisan ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tahlilleri yapılan Göksel Akkoyun'a testis kanseri teşhisi konuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 gün sonra ameliyat olan Akkoyun'un testisleri alındı. Tedavisi devam eden Akkoyun'un vücudundaki kanserli hücre, bu kez böbreğinin üzerine sıçradı. Göksel Akkoyun, kemoterapinin yan etkileriyle dirençsiz kalınca, 20 yıldır eczacı teknisyeni olarak çalışan baba Yüksel Akkoyun, işinden ayrılmak zorunda kaldı. Eşinden ayrı olduğu için oğluna hem annelik hem babalık yapan Yüksel Akkoyun, ilaç ve hastane masraflarını ödeyemez duruma geldi. İkinci ameliyatın risk faktörünün yüksek olmasından dolayı Türkiye´deki yalnızca birkaç özel hastanede yapıldığını belirten Yüksel Akkoyun, ameliyatın ücretinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu belirtti. Hiçbir geliri olmayan baba Yüksel Akkoyun, başlatmış olduğu valilik onaylı yardım kampanyasına destek bekliyor.
`EŞ DOSTTAN BORÇ ALARAK TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILADIK´
Yaklaşık 6 aydır tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Yüksel Akkoyun, 15 gün içerisinde doktorların ameliyat günü vereceğini belirtti. Çalışmadığı için ilaç ve ameliyat masraflarını karşılayamadığını söyleyen Akkoyun, "Eşimle ayrıyız. Uzun bir süre oldu. Oğlumla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hiçbir güvencemiz yok. İlk teşhis konulduğunda bütün masrafları kendimiz yapmaya çalıştık. Ameliyattan ilaçlara kadar eş dosttan borç alarak tedavi masraflarını karşıladık. Bu sebepten dolayı çok borçlandım. İcra dosyaları geldi. Birkaç yardımsever gelmeseydi sabaha yiyecek ekmek paramız yoktu. Gelip bizim ekmek fırınına ve akrabalarımıza olan borçlarımızı ödediler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
'300 BİN LİRA MASRAFIMIZ VAR'
Ameliyat masraflarının 300 bin lira civarında olduğun söyleyen Akkoyun, "Çocuğum 18 yaşını doldurduğu için ve yatalak hasta olmadığı için devlet desteği alamadık. Hiçbir maddi gelirimiz yok. Hiçbir güvencemiz yok. Yaklaşık 20 gün önce yeşil kartımız çıktı. En azından sağlıktan ücretsiz faydalanmaya çalıştık. Devlet hastanelerinde ameliyat olamayacağı söylendi. Yaklaşık 300 bin lira ameliyat masrafımız var ama bunu karşılayabilecek durumumuz yok. Çocuğumun Ankara'da ameliyat olması durumunda yaklaşık 1 yıl orada kalmam gerekecek. Nasıl kalacağım onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
'GALATASARAY´IN ALTYAPISINDA FUTBOL OYNUYORDU'
Oğlunun bir dönem Galatasaray alt yapısında forma giydiğini dile getiren Akkoyun şunları söyledi: "Kemoterapi aldıktan sonra neredeyse günü uyuyarak geçiriyor. Arada uyandırıyorum, yemeğini yediriyorum, duş aldırıyorum. Dışarı çıkması yasak. İnsanlarla konuşması yasak. İlaç alabilmek için evimdeki televizyonu sattım. Her şeyi yiyemiyor. Bize bir liste verdiler. Haftada 3 gün balık, 2 gün et yemesi gerekiyor. Günde 6 öğün yemek yemesi gerekiyor. Ben çalışmıyorum. Gelirim yokken bunu nasıl yapabilirim. Eşten dosttan borç alarak bir yere kadar gelebildim. Sıkıntımızın giderilebilmesi için yardım istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Tek hayali futbolcu olmaktı. Önceden Galatasaray'ın altyapısına gidiyorduk. Çok da başarılıydı. Ama hastalığın ardından yeteneğinin önemi kalmadı."
Göksel Akkoyun´un ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyenler ise Bursa Valiliği´nden onaylı Finansbank Ertuğrulgazi Şubesi TR 4100 1110 0000 0000 9607 2838  IBAN numarasına para gönder gönderebiliyor.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN
2020-10-16 09:53:20

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