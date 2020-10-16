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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonetin çarptığı yaralı taya operasyon Yaralı tay sağlığına kavuşturuldu

İHA

Kamyonetin çarptığı yaralı taya operasyon Yaralı tay sağlığına kavuşturuldu

Bursa'da bir kamyonetin çarptığı yaralı tay operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, yolda yaralı halde bulunan tayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.
Yunuseli Mahallesi’nde başıboş bir tayın dolaştığı ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek tayı yakaladı. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirilen tayın yapılan muayeneler sonucunda karın bölgesinde çok derin irinli bir enfekte yarası olduğu ve aynı zamanda testislerinde de yangı olduğu tespit edildi. Tayın acil olarak operasyona alınması gerektiğine karar veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, yaralı taya aynı anda iki operasyon yaptı. Yaklaşık bir saat süren operasyon sonucunda tayın yarası temizlenirken, testislerine de gerekli müdahale yapıldı. Tay operasyonlar sonrası kısa sürede ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.
Yapılan operasyonların çok başarılı geçtiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yardıma muhtaç tüm hayvanlara sahip çıkıyoruz. Merkezimizde kedi ve köpek gibi küçük hayvanların yanı sıra at ve eşek gibi büyük çiftlik hayvanlarına da deneyimli veteriner hekimlerimiz ve alanında uzman tekniker personelimiz gerekli tıbbi müdahalelerde bulunabiliyor. Sokakta başıboş gezerken ekiplerimiz tarafından bulunan yaralı taya da gerekli müdahaleler yapıldı ve sağlığına kavuşturuldu. Bundan sonraki süreçte sahibi çıkmadığı takdirde tayı, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde engelli bireylerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve özgüven kazanmalarına destek olmak adına düzenlediğimiz at biniş programlarında faydalanacağız” dedi.
Veteriner Hekim Kadir Kadir Özdemir de, taya yapılan operasyonlar hakkında bilgi vererek, “Tayı bulduğumuzda karın altında ciddi bir yarası mevcuttu. İleri tanı için müdürlüğümüze getirdiğimizde yaranın çok derin irinli bir enfekte yara olduğunu aynı zamanda da testislerinde de yangı olduğunu tespit ettik. Muayeneler sonucunda operasyona karar verdik ve aynı anda 2 başarılı operasyon yapıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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