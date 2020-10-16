Dev kabak görenleri şaşırttı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yetiştirilen dev kabağın 1 metre 38 santimetrelik boyu, görenleri şaşırttı.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güvem Mahallesi´nde, çiftçi Ramazan Şen tarafından üretilen kabak, boyutlarıyla dikkat çekti. 4 kilo 290 gram ağırlığında, 1 metre 38 santimetre uzunluğunda olan kabak görenleri şaşırtırken, birçok vatandaş da kabağı inceledi.

Bir çiftlikte 50 liradan satışa sunulan kabak, alıcısını bekliyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-10-16 11:20:05



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