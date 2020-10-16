Tomruğun altında kalan orman işçisi, bacağını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine tomruk düşen iş orman işçisi Recep Kaygısız´ın bacağı, kaldırıldığı hastanede yapılan operasyonla diz altından kesildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Recep Kaygısız (58), kestiği ağaçları parçalayıp traktörün römorkuna yüklerken, yakan bir tomruğun altında kaldı. Ağır yaralanan Kaygısız'ın yardımına iş arkadaşları yetişti. Tomruğun altından çıkarılan Kaygısız, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacaklarında ezilme ve kırıklar oluşan Recep Kaygısız, daha sonra ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Recep Kaygısız'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Kaygısız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-16 11:27:05



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