Bursa 6 asırlık mimarîyle Avrupa vitrininde

Avrupa Tarihî Termal Kentler Ağı’nda (EHTTA) Türkiye’yi temsil eden şehirlerden biri olan Bursa, her yıl 16 Ekim’de düzenlenen ve ana konusu ‘termal mimari’ olan Avrupa Termal Miras Günü etkinliklerinde 1385 yılında çifte hamam olarak yaptırılan Eski Kaplıca ile Avrupa vitrinine çıkıyor.

Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Belçika’dan 6 şehir tarafından 2009 yılında kurulan, 17 ülkeden 50’nin üzerinde üyesi bulunan ve Bursa’nın da 2013 yılında etkin üyeliğe seçildiği EHTTA, termal mimariye dikkat çekmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl 16 Ekim’de Avrupa Tarihi Termal Miras Günü’nü kutluyor. EHTTA özelinde oluşturulan iletişim komisyonunda Türkiye temsilcisi kent unvanına sahip olan Bursa’daki çalışmalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi kentin tüm dinamikleri ile birlikte kentin termal zenginliklerini ve termal tesislerin vermekte olduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda termal zenginlikler Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin de katkılarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi termal tesisler ile termal zenginlikleri tanıtmak adına EHTTA üyesi tüm şehirler ile bilgi paylaşımında bulunurken, tanıtım için gerekli basılı ve dijital materyalleri hazırlıyor. Bu kapsamda kentin turizm dinamikleri vasıtasıyla iletişime geçilen termal tesisler, tesis olanaklarına yönelik termal turizm paketleri oluşturuyor ve bu turizm paketleri EHTTA tarafından tüm platformlarda tanıtılıyor.

Avrupa Termal Miras Günü termal mimarinin önemine dikkat çekmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl 16 Ekim tarihinde kutlanıyor. İlki Romanya’nın Budapeşte kentinde, ikincisi Belçika’nın Spa kentinde kutlanan Avrupa Termal Miras Günü, bu yıl Almanya’nın BadenBaden kentinde ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak kutlanacak.

Ana konusu ‘Termal Mimari’ olan EHTTA üyesi 17 ülkeden toplamda 50 farklı termal kent, farkındalık oluşturmak amacıyla termal mimarisi ile ünlü olan termal tesislerini dijital ortamda tanıtacak. Etkinliğin tanıtım görseli ise üye şehirlerdeki termal tesislere ait olan mimari çizimlerden oluşturularak hazırlandı. Bursa adına ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü I. Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar Külliyesi’nin bir parçası olarak Bizans Hamamı kalıntıları üzerinde 1385 yılında çifte hamam olarak yaptırılan Eski Kaplıca’ya ait detayları etkinliğe gönderdi. Etkinlik Türkiye saati ile saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında www.ehtta.eu web sitesi, Thermal Travels adlı Facebook sosyal medya hesabı ve European Historic Thermal Towns Association adlı Linkdln hesabından takip edilebilecek. 6 asırlık geçmişi olan tarihî Eski Kaplıca farklı mimarîyle Avrupa vitrininde sergilenmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.