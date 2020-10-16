8 asırlık mahallede yollar parke taşıyla kaplanıyor

İnegöl fatihi Turgut Alp’in medfun bulunduğu mahallenin yolları kilit parke taşlarıyla kaplanıyor.

İnegöl’ün en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Turgutalp Mahalles güzelleşiyor. 800 yıllık mazisi bulunan Turgutalp’te sokaklar İnegöl Belediyesi tarafından parke taşıyla kaplanıyor. Bölgeye 1500 metrekarelik parke taşı döşenecek. Devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit beraberindeki ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi.

Eşref Yiğit, “Bizler İnegöl Belediyesi olarak Büyükşehir yasası sonrası 2014 yılından bu yana mahallemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Altyapısını bitirdiğimiz mahallemizde üstyapıyla ilgili eksiklerini de gidermek için çalışıyoruz. Daha önce burada enerji iletim hatlarının değişimiyle alakalı UEDAŞ çalışmalarını bitirmişti. İnşallah eksik kalan yerleri de kısa sürede çözüp kırsal ve şehir merkezi ayrımı yapmadan tüm alanlarda çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan bu çalışmanın da mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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