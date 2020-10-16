Esgin mecliste CHP'ye yüklendi

BUDO'ya yapılan indirimden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi yerine İBB yönetimine teşekkür eden CHP'li Nilüfer, Mudanya ve Gemlik belediye başkanlarını tenkit eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Algı illüzyonları ve sanal siyasetle şehirler yönetilmez. Görevde olduğunuz 500 gün boyunca ilçelerimize ne hizmetlerde bulundunuz. Önce bunu açıklayın" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin,TBMM'de düzenlediği basın toplantısında

ana muhalefete yüklendi. Esgin, CHP'li belediyelerin hizmet siyaseti yerine algı illüzyonlarıyla sanal siyaset ve intihal siyaseti yapmasının millette hiçbir karşılığının olmadığını söyledi. Esgin, ana muhalefetin AK Parti'nin yaptığı icraatları itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirerek, "Bundan rahatsız değiliz çünkü bizim en iddialı olduğumuz sağlık, ulaşım gibi alanları eleştirerek, 18 yıldır yaptığımız hizmetleri tekrar tekrar hatırlatma fırsatı veriyorlar" dedi.

CHP'li Bursalı siyasetçilerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUDO'ya yaptığı yüzde 40'lık indirimden dolayı Bursa yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmesinin siyasette son yıllarda pek rastlanmayan trajikomik bir olay olduğunu söyleyen Esgin, "İyi ve doğru olan her şeye teşekkür edebilme nezâketinin gösterilmesi gerekiyor. Algı illüzyonları ve sanal siyasetle şehirler yönetilmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 500 günlük süre içinde, algı siyaseti, illüzyonlar, temel atmama törenleri dışında hangi hizmeti üretmiştir? Daha önce kazandırılmış hizmetleri kendi yapmış gibi göstermek siyasi intihaldir" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin uzun zamandır AK Parti'li Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını kendi yapmış gibi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Esgin, şunları dile getirdi:

"Milletimizin meclisi çatısı altından CHP'li Nilüfer, Mudanya ve Gemlik belediye başkanlarına soruyorum: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı icraatlardan dolayı İBB yönetimine teşekkür ederek algı siyaseti, reklam siyaseti yapmanın dışında acaba 500 günlük görev süreniz boyunca ilçelerimize ne hizmetlerde bulundunuz? Bunu milletimize açıklayın. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu üç ilçemize yapılan hizmetlerini liste liste çıkardım. İsterlerse kendilerine verebilirim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş 17 ilçemizin tamamına hiçbir ayrım göstermeksizin hizmet ediyor. Çünkü bizim siyasetten anladığımız tek şey var, o da milletimize, memleketimize hizmet etmektir."

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