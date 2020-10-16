Tayfur Serdar Güllülü: “Mesut Mestan’ın Bursaspor Kulübü’nden 12 milyon 487 bin TL alacağı var”

Bursaspor eski Denetleme Kurulu Başkanı Tayfur Serdar Güllülü, büyük tartışma konusu olan eski Başkan Mesut Mestan’ın, yeşil beyazlı kulübe ne kadar para verdiği konusunda açıklama yaptı.

TFF 1.Lig takımlarından Bursaspor’da eski Başkan Mesut Mestan’ın kulübe ne kadar para verdiği konusu camiada büyük tartışmaya sebep olmuştu. Mevcut Başkan Erkan Kamat’ın da tartışmaya dahil olması ile birlikte kafalarda birçok soru işareti oluşmuştu. Konuyla alakalı Bursaspor eski Denetleme Kurulu Başkanı Tayfur Serdar Güllülü, sosyal medya hesabından bir tablo paylaşarak açıklamada bulundu. Güllülü, “Bursaspor eski Başkanı Mesut Mestan'ın Bursaspor Mâlî İşler Departmanı tarafından sağlanan aylık mîzanlarda görünen alacak miktarları ekteki gibidir. Görüleceği üzere altın cinsinden alacağı miktar 703.627,74 olarak ilk kez 30.06.2020 mizanında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Tayfur Serdar Güllülü’nün paylaştığı tabloda Mesut Mestan’ın Bursaspor Kulübü’nden alacağı miktarın ise toplam 12 milyon 487 bin 823 lira olduğu görülüyor. 31 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan kayıtlarda Mestan’ın, yeşil beyazlı kulübe, Euro, Dolar, TL ve altın verdiği belirtiliyor.

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