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Bursa'da vak'a sayısı artıyor Bursa'da korona tedbirlerine uymayanlara taviz yok Temaslıları bildirmede sıkıntı var, kimse temas kurduğu kişiyi söylemiyor

İHA

Bursa'da vak'a sayısı artıyor Bursa'da korona tedbirlerine uymayanlara taviz yok Temaslıları bildirmede sıkıntı var, kimse temas kurduğu kişiyi söylemiyor

Bursa Valisi Nihat Canbolat, bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da pozitif hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Yanındaki heyet ile birlikte denetime çıkan Vali Canbolat, küçük işletmelerde pozitif vak'aların filyasyon hikayesi tespitinde güçlükler yaşandığını belirterek, "Kimse başkasıyla temas kurdum demiyor" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. Bursa'daki denetimler ise Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in iştirakiyle yapıldı. Ekiplerin sahada her türlü tedbiri aldıklarını, Bursalıların kurallara riayet ettiğini ifade eden Vali Yakup Canbolat, ''Pandemi süreci artık sıkıntılı bir hâle gelmeye başladı. Vak'a sayıları artıyor, tabiî Bursa'da da artıyor. Bunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımız var. Fakat gördüğümüz kadarıyla vak'a artıyor, aile içerisindeki bulaşma oranları artıyor. İkinci gördüğümüz husussa, küçük işletmelerde pozitif vak'a çıkınca filyasyon hikâyesi alınırken, yakın temaslıları beyan etmede eksiklik var. Kimse başkasıyla temas kurdum demiyor. Dolayısıyla o gözden kaçınca bulaşma sayısı artıyor. Bütün vatandaşımızdan ricamız, bu temel 3 kurala uyacağız. Her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik. Bursalı bütün hemşerilerimizden rica ediyoruz, biraz daha titiz ve hassas olalım. Bu hastalığı hep birlikte ve el birliğiyle gayret ederek yenebileceğiz. Başka çaresi de yok bu işin. Bugün Nilüfer ilçemizi gezdik, buradaki vatandaş ve esnafımızla sohbet ettik. Gördük ki bu caddedeki vatandaşımız daha sağ duyulu, basiretli, hepsinde maske var. Hijyen şartlarına da uyum göstermeye çalışıyorlar'' dedi.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alınan tedbirlerin daha üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, ''Sayı olarak artışla, vak'aya ya da hastaya dönüşme meselesi aynı değil. Dolayısıyla influenza dediğimiz grip virüsünün de içerisine girmesiyle bir miktar daha artış olabilir. Tabiî maske, mesafe ve hijyen konularındaki kuralları uygularsak, influenzadan da eş zamanlı korunmuş olacağız. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllardaki hızlı artış gören sayıyı bu sene yaşamamayı düşünüyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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