Tirilye Sanat Evi'nde sona doğru

Mudanya Belediyesi’nin Tirilye’de yapımını sürdürdüğü “Sanat Evi” projesinde sona yaklaşıldı. Kütüphane, okuma, dinlenme salonları ve sanatçı konuk odalarıyla projelendirilen Tirilye Sanat Evi, iç mekân düzenlemelerinin ardından yıl içerisinde hizmete açılacak.

Mudanya Belediyesi’nin ek hizmet binası olarak kullanılan Tirilye’deki eski belediye binası, bölgenin mimarî dokusuna uygun şekilde projelendirildi, sanatçıların ev ortamında ağırlanacağı, çocukların ve gençlerin yararlanacağı bir kültür merkezi olarak tasarlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye Sanat Evi’nin kısa sürede hizmete açılacağını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi, Mudanya’mızın kültür ve sanat hayatına yeni bir mekân kazandırıyoruz. Kapımız Tirilye’nin benzersiz manzarasında üretmek isteyen sanatçılara her zaman açık olacak. Bunun yanı sıra mahallemizdeki gençlerimize ve çocuklara hitap edecek bir kütüphaneyi de hayata geçirmiş olacağız. Mudanya, her bir köşesiyle kültür ve sanatın yaşandığı bir yer oluyor” ifadelerini kullandı.

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