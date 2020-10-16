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Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza

DHA

Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen kahvehanede, kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile kapalı alanda sigara içen 2 kişi ve iş yeri sahibine toplam 36 bin TL ceza yazıldı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan Bey Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 8 kişi kumar oynarken 2 kişi kapalı alanda sigara içerken yakalandı. 8 kişiye kumar oynamaktan 32 bin 640 TL, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, kapalı alanda sigara için 2 kişiye de 200 TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-16 13:46:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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