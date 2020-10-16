Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

İHA

Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik, 20202021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 15,50 TL, taban fiyat 6,00 TL, yağlık zeytin fiyatı da 5,10 TL olarak belirlendi.
Marmarabirlik 2020/2021 iş yılında sofralık ve yağlık dahil olmak üzere 51 bin ton ürün alım planı ve 400 milyon TL alım bütçesi yaptı. 7 Eylül 16 Ekim tarihleri arasında rekolte beyan alımlarının yapıldığı Marmarabirlik’te, 24 bin ortaktan yaklaşık 74 bin ton rekolte beyanı gelirken, Marmarabirlik rekolte tespit komisyonunun yaptığı çalışmalar neticesinde bölge rekoltesinin de 135140 bin tonlar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik’te 20202021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatları belli oldu. Üreticilerin büyük bir merakla beklediği açıklamayı Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptı:
“Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin açıklamış olduğu 1 kg zeytin üretim maliyeti 4.85 TL’dir. 8 Kooperatif Başkanı ve Yöneticilerimizle yaptığımız ayrıntılı istişare toplantısı sonucunda, 2020/2021 ürün alım fiyatları mutabakatla belirlendi. Alım fiyatları belirlenirken; Türkiye ve bölge rekoltesinin yanı sıra kooperatiflerimizden gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, Birliğimizin stok durumu, satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır. Alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 15,50 TL, taban fiyat 350 tane için 6,00 TL, yağlık zeytinin kg fiyatı ise 5,10 TL olarak belirlenmiştir.”
Birlik Yönetim Kurulunun ürün alım usullerine ilişkin almış olduğu kararlarla ilgili olarak da Hidamet Asa şunları söyledi: “Ortaklarımız verdikleri rekolte beyanlarını geçmemek üzere geçmiş yıllardaki teslimat ortalamaları nispetinde hesaplanacak miktar kadar Marmarabirlik’e ürün teslim edebileceklerdir. İri dane ürününü tüccara verip, sadece ince daneyi kooperatifine getirmek isteyen üreticilerimizden ise ürün alımı yapılmayacaktır.
Türkiye rekoltesi, bölge rekoltesi ve ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarına baktığımızda yüksek miktarda orta ve ince dane ürün olduğu, bunun da ülkemiz genelinde arz fazlalığı oluşturacağını tahmin etmekteyiz. Rekolte beyanının yüksek olması, orta ve ince dane ürünün stok durumu ve Marmarabirlik ’in yağlık dâhil toplamda 51 bin ton alım planı olması sebebiyle, ürün alımlarında kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Yağlık zeytin kota dışında olacaktır. Ortaklarımız istedikleri kadar yağlık zeytin verebilecektir. Böylece yağlık zeytin vererek, 5 yıllık ortalamalarını da yükseltebileceklerdir. Yağlık fiyatını 5,10 TL olarak açıklanmasının en büyük sebebi de, arz fazlalığı oluşacak ince dane üründe üreticilerimize destek olmaktır.”
Ürün ödeme planı ile ilgili de bilgi veren Asa, “Ürün alımlarının yüzde 50’si peşin olarak ödenecek, geri kalan kısmı için ürün alım kampanyası sonuçlandıktan sonra ödeme takvimi açıklanacaktır” dedi.
Bir önceki yıl piyasa şartlarının 2 TL üzerinde fiyatla ürün alımı yaptıklarını bu yıl da aynısının olacağını vurgulayan Asa. konuya ilişkin şu mesajı verdi:
“Son iki yılda üretici desteklenmiş ve piyasa koşullarının 2 TL üzerinde bir fiyatla ürün alınmıştır. Bu sebeple Marmarabirlik’ten önemli ölçüde öz kaynak çıkışı oldu. Bu sene de gereken yapılmıştır. Son iki yıl içinde Marmarabirlik’in kıymetinin daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Tüccar 240 kalibre ürünü 78 TL’ye almaktadır. 240 kalibreden daha ince ürünü hiç almamaktadır. Üreticimiz de bunu çok iyi değerlendirsin ve iri kalibreli ürünü Marmarabirlik’e getirsin. Bir yıl önce iri kalibreli ürünü kendi havuzuna koyan üreticiler bugün ürününü 15 TL’ye satmaktadır. Bu ürünün diğer masraflarını ve finans maliyetlerini hesap etmeden, sadece yüzde 20 firesi düşüldükten sonraki fiyatı 12 TL’ye gelir.”
Doğal afet sebebiyle zarar gören üreticilerle ilgili de açıklamada bulunan Asa, “Belli bölgelerde şiddetli yağış ve dolu afeti sebebi ile üreticimiz mağdur olmuştur. Dolu vuruğu nedeniyle yüksek hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonu’ndan zarar gören üreticimize yağlık fiyatının üzerine 0,75 TL destek verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece dolu vuruğu olan siyah zeytinin alım fiyatı ise 5,85 TL olarak belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Sahada kazanılan sahada kaldı”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Sahada ...
Kağıt oynarken yakalandılar 39 bin TL ceza yediler
YEREL HABERLER Kağıt oynarken yakalandılar 39 bin TL ceza yediler
Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara ...
“Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi” açılıyor
YEREL HABERLER “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi” ...
Tirilye Sanat Evi'nde sona doğru
YEREL HABERLER Tirilye Sanat Evi'nde sona doğru
Bursa'da vak'a sayısı artıyor Bursa'da korona tedbirlerine uymayanlara taviz yok Temaslıları bildirmede sıkıntı var, kimse temas kurduğu kişiyi söylemiyor
YEREL HABERLER Bursa'da vak'a sayısı artıyor Bursa'da korona ...
Tayfur Serdar Güllülü: “Mesut Mestan’ın Bursaspor Kulübü’nden 12 milyon 487 bin TL alacağı var”
YEREL HABERLER Tayfur Serdar Güllülü: “Mesut Mestan’ın Bursaspor ...
Denizde can pazarı Güzelyalı - Büyükçekmece seferini yapan deniz otobüsünün personeli, kanodan denize düşen bir kazazedeyi kurtardı
YEREL HABERLER Denizde can pazarı Güzelyalı - Büyükçekmece seferini ...
Bursaspor ilk 30 dakikayı seviyor
YEREL HABERLER Bursaspor ilk 30 dakikayı seviyor
Facianın eşiğinden dönüldü Odun yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Facianın eşiğinden dönüldü Odun yüklü kamyon, ...
Esgin mecliste CHP'ye yüklendi
YEREL HABERLER Esgin mecliste CHP'ye yüklendi
8 asırlık mahallede yollar parke taşıyla kaplanıyor
YEREL HABERLER 8 asırlık mahallede yollar parke taşıyla kaplanıyor
Bursa 6 asırlık mimarîyle Avrupa vitrininde
YEREL HABERLER Bursa 6 asırlık mimarîyle Avrupa vitrininde
Tomruğun altında kalan orman işçisi, bacağını kaybetti
YEREL HABERLER Tomruğun altında kalan orman işçisi, bacağını ...
Yaralı tay sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Yaralı tay sağlığına kavuşturuldu
Ağaç yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ağaç yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi
Dev kabak görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Dev kabak görenleri şaşırttı
Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret
İznik Gölü çekilince bin 500 yıllık bazilika ortaya çıktı İznik Gölü’ndeki tarihi bazilika sular çekilince gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER İznik Gölü çekilince bin 500 yıllık bazilika ortaya ...
Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bursa'da dev kabak görenleri şaşırtıyor
81 şehrin lezzetleri Bursa’da buluştu Bursa’da hafta sonu ücretsiz hamsili pilav ve mıhlama dağıtılacak
YEREL HABERLER 81 şehrin lezzetleri Bursa’da buluştu Bursa’da hafta ...
Kamyonetin çarptığı yaralı taya operasyon Yaralı tay sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı yaralı taya operasyon Yaralı tay ...
Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Sular çekilince 2 bin yıllık bazilikanın bir kısmı ...
Yargıtay'dan emsal karar: Whatsapp yazışmaları delil sayılacak Alacak davalarında yeni dönem ile birlikte elektronik yazışmalar da delil sayılacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: Whatsapp yazışmaları delil ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X