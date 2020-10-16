AK Partili gençler kongreye hazır

AK Parti Bursa Gençlik Kolları, ilçe kongrelerine bugün Büyükorhan ilçesiyle başlıyor.

AK Parti Gençlik Kolları ilçe kongrelerine bugün Büyükorhan ilçesiyle başlıyor. 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Keles, Harmancık ve Orhaneli İlçelerinin Kongreleriyle 4 ilçenin Gençlik Kolları bu hafta tamamlanacak.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, AK Parti'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak gençlik kadrolarını oluşturacak yönetimleri için kolları sıvadı. "Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü" sloganıyla gençlerin ön safhalarda yer alacağını kaydeden Tarık Köse şunları söyledi:

"AK Parti Gençlik Kollarını aynı zamanda siyaset okulu olarak görüyoruz. Türkiye'nin meselelerini ve siyaset etme biçimini öğrenebilecekleri en önemli ve en değerli mecra olarak değerlendiriyoruz. O yüzden onları bu çatıya davet ettiğimiz ve Bursa’mızın ve Türkiye'nin geleceği hususunda en önde fikirlerini büyük bir cesaretle sergileyerek yürütecekleri bu değerli hareketimize onları davet ediyoruz. Böyle bir çağrımız olacak kongrelerimiz boyunca." dedi.

Tarık Köse, teşkilatlarında görev almak isteyen gençlerin Bit.ly/akgenclikbasvuru'dan kaydını oluşturduktan sonra teşkilatın kendisine ulaşıp üyeliğini tamamlayacağını ifade etti. Bursa’da birçok milletvekilinin, ilçe başkanının ve belediye başkanının AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldiğine dikkati çekti. AK Parti bu kadrolarla şekillenerek siyaset okulu olarak yolunda devam ediyor.

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