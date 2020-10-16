Gemlik Belediyesi zeytin ödemelerine başladı

Mahsûlünü Gemlik Belediyesi’ne satan zeytincilere ürün bedelleri ödenmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Kumla, Karacaali ile Narlı bölgesinde hasat dönemi yaklaşan zeytine büyük zarar veren dolu yağışının ardından Gemlik Belediyesi harekete geçmiş, ağaç diplerine düşen zeytin, yağlık olarak piyasada 2 liraya satılırken üreticiden 4 liraya satın alınmıştı. Zeytin üreticisine nefes aldıran bu çalışma ile Küçük Kumla’dan 78,784 ton, Büyük Kumla’dan 59,959 ton, Karacaali’den 42,676 ton ve Narlı’dan 1,035 ton zeytin alındı. Dört gün boyunca devam eden alımlarda üretici Gemlik Belediyesi’ne toplam 182,086 ton ürün satmış oldu.

413 üreticiye 729 bin 48 lira ödeme yapılıyor

Alınan ürünler yağhanelerde zeytin yağına dönüştürülürken, zeytin üreticisine de ödemeler başladı. Müstahsillerin banka hesaplarına, belediye görevlileri tarafından tutanak tutularak teslim alınan ürün kadar ücret yatırılıyor. Buna göre 413 çiftçiye toplam 729 bin 48 lira ödeme yapılacak. Üreticiler eğer yağlık zeytinlerini piyasa şartlarında satmış olsaydı bunun yarısı kadar gelir elde edecek ve büyük zarar edecekti. Gemlik Belediyesi’nin zeytinciye can simidi olan bu desteği, üreticiler tarafından takdirle karşılandı.

Bölgede daha önce görülmemiş şekilde dolu yağışı ile karşılaştıklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçim kaynağı bir yıl kendi çocuğu gibi bakıp büyüttüğü zeytini olan üreticinin böyle bir durumda sahipsiz kalmasına izin veremezdik” dedi.

Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Son yıllarda gerek bölgemizde gerek ülkemizin farklı yerlerinde gördüğümüz aşırı, yer yer âfete dönüşen yağışlara daha fazla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beklemediğimiz derecede yoğun dolu yağışı nedeniyle zeytin üreticimiz çok büyük zarar gördü. Hasadı yaklaşan zeytini ağaçtan düşerek yağlık oldu. Üreticimizin piyasa şartlarında zararını karşılaması çok zor olduğundan biz de Gemlik Belediyesi olarak harekete geçtik ve piyasanın iki katı fiyatla bu mahsûlü aldık. Zeytinini belediyemize satan zeytincimizin ödemelerini de tamamlıyoruz. Bölgemizde yetişen, dünyanın en kaliteli sofralık zeytininden ürettiğimiz zeytinyağlarımız hazır. Yakında hemşerilerimizin sofralarında yer alacak.”

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