Zabıtadan korona denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor.

Belediye ekipleri, son 10 günde bin 20 iş yeri ve 290 pazar alanını denetledi. Vatandaşlara 7 bin 200 adet maske dağıtan ekipler, 37 pazar alanına da 80 adet dezenfektan aparatı koyarak hizmet verdi.

Pandemi sürecinin en başından beri mücadeleyi ve tedbiri en üst seviyede tuttuklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak için belediye ekiplerinin tedbir ve denetimleri büyük titizlikle sürdüreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.