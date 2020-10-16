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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAYE finali Eskişehir’de yapıldı

İHA

GAYE finali Eskişehir’de yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü veEskişehir Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Girişimci Adımlar Yetkin EllerGAYE" programı kapsamındaki Etkili Sunum Teknikleri Yarışmasında Eskişehir’de dereceye girenler belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ’Mesleki ve Teknik Eğitim’ teması kapsamında düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri Yarışması finaline; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel,Program Yürütücüsü İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar,Eskişehir İlMilli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak katıldı.
Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin açılında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, “Bugün burada eğitim adına güzel bir etkinlikte bir arada olmak ve öğrencilerimizin gelişimini görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Bu güzel etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Program kapsamında düzenlenen eğitimler öğrencilerimize çok şey kattı. BEBKA’ya ilimize ve mesleki eğitime kattığı değerlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizler sanayiciler olarak, eğitimin ve öğrencilerin her daim yanlarında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum” dedi.
BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın “Geleceğim Mesleğim” mottosu ile Kalkınma Ajansları için 2019 yılında belirlediği Mesleki ve Teknik Eğitim teması çerçevesinde BEBKA tarafından bazı faaliyetler gerçekleştirildi. 2020 yılında ise etkili sunum teknikleri üzerine eğitimleri ve sunum yarışmasını da içeren Girişimci Adımlar Yetkin Eller GAYE Programı başlatılmıştır. Bugün ise Eskişehir finalini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Düzenlenen etkinliklere katılan bütün öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. BEBKA olarak eğitime ve öğrencilerimize her alanda desteklerimiz sonuna kadar sürecektir” diye konuştu.
Öğrencilerin hazırladıkları sunumlarla, topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlayan programa Eskişehir’deki 32 adet mesleki ve teknik liseden 64 öğrenci katıldı. Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayarak finale kalan 5 grup ise sunumlarını jüri üyelerine sunma fırsatı yakaladı.
Yarışma sonucunda birinci olan gruba 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye 500 TL, mansiyon olarak dördüncü ve beşinci gruba 250’şer TL para ödülü verildi.

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