Seyir halindeki minibüsten düşerek yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kazada seyir halindeki minibüsten düşen yolcu yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesindeki, Yunusemre Mahallesi, Kanarya Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Ünlütekin (50) yönetimindeki 16 KFR 52 plakalı minibüsün içinde bulunan yolcu Mustafa Göksu (26), ayakta durduğu sırada dengesini kaybederek, açık olan kapıdan cadde üzerine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Göksu´yu ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-16 16:37:27
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