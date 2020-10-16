Öğretmen adayı lösemiye yenik düştü

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İznik ilçesinde fen bilgisi öğretmenliği okuyan 20 yaşındaki Ali Ergün lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

İznik’te bir yıl önce lösemiye yakalan ve tedavi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali Ergün (20) vefat etti.

Bursa Şehir Hastanesinde bu sabah vefat eden genç öğretmen adayının ölümü ilçe halkını yasa boğdu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.