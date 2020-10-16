Belediyeler tarımda iş birliği yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, belediyeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve koordinasyonu artırmak maksadıyla Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Günaydın, Nilüfer Belediyesi’nin kırsal alanda gerçekleştirilen tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gökhan Günaydın ve beraberindeki ekibi ağırladı. Ziyaretine, Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde hayata geçirdiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları’yla başlayan Gökhan Günaydın, burada yapılan çalışmaları yerinde gördü. Şehirteki pazar yerlerinden toplanan sebzemeyve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilerek organik gübreye dönüştürüldüğü Kompost Ünitesi’ni de inceleyen Gökhan Günaydın, ardından Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi.

Halk Evi’ndeki buluşmada Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş ile Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile Nilüfer Belediyesi’nin kırsal alanda gerçekleştirdiği tarıma ve çiftçiye yönelik çalışmaları kapsayan sunum yaptı.

Nilüfer Belediyesi’ni, yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Gökhan Günaydın, “Biz, bütün bu çalışmalar için İstanbul’da bir karşılık oluşturacağız. Önümüzdeki yıllar bu iş birliğimizi geliştireceğimize inanıyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları da paylaşan Günaydın, “Maksadımız İstanbul’un birçok noktasında açılacak Halk Marketler’de sadece İstanbul’un değil, Anadolu’nun kooperatif ürünlerini de İstanbul halkıyla buluşturmak. Hedefimiz, hiç şüphesiz İstanbul’un kentiyle kırsalı arasında dayanışmayı ve Anadolu ile bu çerçevede bağlantısının kurulmasını sağlamak” diye konuştu.

NİLKOOP aracılığıyla şehrin kırsal bölgelerinde üretilen ürünleri ve Anadolu’daki kooperatif ürünlerini Nilüfer’deki tüketiciyle buluşturacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında Nilüfer’deki kadın dernekleriyle de iş birliği içindeyiz. Ayrıca diğer belediyelerle de ortak çalışmalara imza atmak üzereyiz. Bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Kırsal alana ve üreticiye dokunmamız lazım. Oradaki insanların iş gücünü ve gelirini artıracak projeler üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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