İnegölspor'da Cüneyt Biçer dönemi

İnegölspor, Teknik Direktör Osman Özdemir'le yolları ayırmasının ardından Cüneyt Biçer ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “İnegölspor yönetim kurulu olarak yeni sezon öncesi önceliğimiz mâlî disiplindi. İkincisi yapılanma üçüncüsü sportif başarıydı. Mâlî disiplinde 3 milyon 270 bin lira olarak aldığımız borcu şuan 500 bin liraya kadar düşürdük. Yani o disiplini sağladığımıza inanıyorum. Nasipse 23 hafta içerisinde geçmişe dayalı kulübün hiçbir lira borcu kalmamış olacak. Bu süreçte bizim yanımızda olan Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, İnegöl’deki esnaflarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İkincisi yapılanmaydı. Yapılanmayı da Galatasaray’dan olsun Bursaspor’dan olsun genç ve dinamik topçular alarak, alt yapımızdan takviyelerle ve geçmiş senelerde oynayan gençlerimizle beraber onu da başardığımıza inanıyorum. Üçüncüsü sportif başarıydı. Maalesef ilk 5 haftada aldığımız kötü neticeler sonucunda sportif başarıyı sağlayamadık. Sezon başı Osman Özdemir hocamızla başlamıştık. Ortak istişareler sonucu hocamızla ayrılma kararı aldık. Ben buradan Osman hocamıza İnegölspor’umuza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Osman hocamızla ayrılma kararından sonra yönetim kurulu olarak, Cüneyt Biçer hocamız üzerinde karar kıldık. Cüneyt hocamız kendisini ispatlamış 3 senede 2 şampiyonluğu olan başarılı, genç ve dinamik bir hocamız. Kendisi ile sezon sonuna kadar anlaştık. Cüneyt hocamız şehrimize, camiamıza, İnegölspor’umuza hayırlı olsun” dedi.

Cüneyt Biçer ise, “Güzel bir teklif. İnegölspor köklü bir kulüp. Satın başkan ve yönetim kurulu uzun vadede hedeflerinin bir araya gelebileceğini düşündükleri için böyle bir teklifte bulunduklarını ifade ettiler. Biz de istenilen başarıyı elde etmek için buradayız. Geçen yıl pandemiden dolayı başlayan ve devam eden birçok noktada olumsuzluklar var. Her alanda olduğu gibi futbolda da var. Bu süreci iyi geçen her yer belirli başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu süreci iyi geçirip, yönetim kurulu, şehir ve takımla beraber bir yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Çok kolay olmayacağını biliyoruz. Çünkü gerçekten başarılı olabilmek için mücadele etmek gerekiyor. Herkesin aynı yere varması için aynı duyguyla mücadele etmesi gerekiyor. Ama ben hem yönetim kurulu ile görüştüğümde, hem de şehrin genel dinamiğine baktığımda, enerjisi yüksek, potansiyeli olan bir yapı olduğunu görüyorum. İnşallah bu yapı bizi istediğimiz yere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Cüneyt Biçer’in yardımcılıkları ise Birand Yaytaş, Muammer Girgin, Cem Yılmaz ve Cihan Mert Cengiz yapacak.

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