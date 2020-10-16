Eş zamanlı baskınla gözaltına alınan 12 silah kaçakçısından 6'sı tutuklandı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından, önceki gün belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı.12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7.62 mm çapında 63 fişek, 9 mm çapında 19 fişek, çapı belirsiz 53 fişek ele geçirildi.

Baskında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5´i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler D.K., A.G., A.A., İ.Ç., M.D., S.Ş. ve E.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-10-16 17:22:58



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