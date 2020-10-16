Bursaspor Kulübü loca satışına başladı

TFF’nin kararı sonrası Bursaspor Kulübü, localarını taraftara açtı. Yeşil beyazlı kulüp locaların satışı ve fiyatı ile ilgili bilgilendirme geçti.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, localarını taraftara açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına göre hareket eden yeşil beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden fiyatlandırma ile ilgili açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü yaptığı bildiri de şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına istinaden localarımız yüzde 50 kapasiteyle taraftarımıza açılacaktır. Buna göre loca fiyatlarımız aşağıdaki gibidir.
Maçlık loca fiyatlarımız şu şekildedir:
10 Kişilik 3.500 TL
15 Kişilik 5.000 TL
20 Kişilik 7.000 TL
30 Kişilik 10.000 TL
40 Kişilik 15.000 TL
2020 2021 Sezonu Loca Fiyatlarımız şu şekildedir:
10 Kişilik 50.000 TL
15 Kişilik 75.000 TL
20 Kişilik 100.000 TL
30 Kişilik 150.000 TL
40 Kişilik 200.000 TL”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.