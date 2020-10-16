Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da yakalandı

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Ö.E. (40), Bursa'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.´nin, olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa´nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi´nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-16 21:12:50



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