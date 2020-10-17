Otomobil bagajında Bizans dönemi 4 adet sikke ele geçirildi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durdurulan aracın bagajında Bizans dönemi 4 adet sikke ve maden arama dedektörü ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mesudiye Mahallesi, Şibali Yolu Sokak´ta şüphe üzerine 16 AJC 056 plakalı otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Bizans dönemi 4 adet sikke, tarihi kapı kilidi ile 1 adet maden arama dedektörü ele geçirdi. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü Numan U. ile yanındaki Burak Y. gözaltına alındı.

Numan U.´nun emniyetteki ifadesinde Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki ormanlık alanda dedektör ile arama yaparken tarihi eserleri bulduklarını söylediği öğrenildi. Numan U.'nun ayrıca BursaAnkara kara yolu İnegöl girişindeki uygulama noktasına gelmeden kırsal mahalle yollarından İnegöl'e giriş yaparak tarihi eserleri satmayı düşündükleri anlattığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-17 09:00:31



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