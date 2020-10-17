Bursaspor'dan Hatayspor’a geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, 17 futbolcusu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor, Hatayaspor’a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşilbeyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada eski kaptanları Ömer Erdoğan’ı da unutmadı ve şu ifadelere yer verdi:



“Korona virüs (Covid19) testleri pozitif çıkan Hatayspor Kulübü futbolcuları, Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

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