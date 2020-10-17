Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün sollama yapmak istediği otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Otomobilin ağaca çarparak durduğu kazada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönünde giden Enes Şen (24) yönetimindeki 16 K 8607 plakalı otomobil, sollama sırasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil art arda takla atıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile beraberindeki arkadaşı Emre Korkmaz (23) otomobilde sıkıştı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-17 09:47:12
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