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Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

DHA

Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün sollama yapmak istediği otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Otomobilin ağaca çarparak durduğu kazada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönünde giden Enes Şen (24) yönetimindeki 16 K 8607 plakalı otomobil, sollama sırasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil art arda takla atıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile beraberindeki arkadaşı Emre Korkmaz (23) otomobilde sıkıştı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-17 09:47:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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