Gemlik açıklarında 2 yunus dronla görüntülendi

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Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesindeki açıklarda birlikte yüzen iki yunus, dron kamerası ile görüntülendi.

Bursa´nın Gemlik ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi´nin açıklarında, iki yunusun birlikte yüzdüğü anlar, dron tarafından kaydedildi. Hobi amaçlı dron kullanan Hasan Sarıtaş tarafından çekilen görüntülerde yunusların eş zamanlı hareket ettikleri görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Gürkan DURAL

2020-10-17 10:05:01



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