Virüsten kaçarken beyin kanaması veya kalp krizi geçirmeyin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Virüsten kaçarken beyin kanaması veya kalp krizi geçirmeyin

İHA

Virüsten kaçarken beyin kanaması veya kalp krizi geçirmeyin

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Çulhaoğlu, virüsten korunmak için evden dışarı adımlarını atmayan bazı hastaların ilaçlarını aksattığı için beyin kanaması veya kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Salgın döneminde 60 yaş üstü vatandaşların bazı kısıtlamaların haricinde kendi isteği ile de evden çıkmadığına dikkat çeken VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Çulhaoğlu, “Salgın sebebiyle uzun zamandır evlerinde olan birçok insanın hareket kapasitesi azaldı. Daha önce kalbinde işlem yapılmış, bir takım uygulamalar geçirmiş hastalar iyice tedirgin olmaya başladı. ‘Acaba hastalığımda bir ilerleme mi var’ diye kendilerini sorgulamaya başladılar. Çok fazla dışarı çıkarak hareket edemiyorlar tabi. Ancak rutin kontrollerini yaptırmalarında bir mahsur yok. En azından uygun önlemleri alarak, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak kontrollere gitmelerini öneriyorum. Diğer önemli taraf ilaçlarını alabilmek için de kendilerine gerekli her türlü kolaylık sağlandı. Reçete olmasa dahi eczanelerden gidip biten ilaçlarını temin edebiliyorlar. Ama birçok hastamızın bunu da yapmadığını görüyoruz. Esasında birçoğu da birden fazla ilaç kullandığı için bunu bir fırsatmış gibi düşünerek ilaçlarını azaltma yoluna gidiyor. Ancak bu hastaların ilaçlarını çok doğru kullanmaları ve biz hekimlerin özelikle yeme, içme ve hareket gibi tavsiyelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.
Evden dışarı çıkmayan insanların evin içinde bir takım hareketler yapmalarını öneren Uzm. Dr. Çulhaoğlu, “Kilo almaya başlayanlar yeme ve içme ile ilgili bir takım değişiklikler yapmalı. En azından hamur işlerini azaltmalılar. İki gıda maddesi hayatımızı tehdit ediyor. Bunlardan biri şeker, diğeri ise undur. Tansiyon hastalarında tabi ki biz buna tuzu da ekliyoruz. Şeker ile kanser oluyoruz. Unlu ürünlerin ise damar hastalıklarının gelişmesinde çok fazla rolü olduğunu biliyoruz. Hiç hastalığı olmayan insanlar da bu gıdaların tüketimine dikkat etmeli. Ailesindeki kalp hastalığı öyküsü olan kişiler özellikle kaygılanmalı. Çünkü maalesef miras olarak sadece mal mülk değil, bazı hastalıklar da kalıyor. Özellikle birinci derecede akrabalarında böyle bir sorun varsa ve 4045 yaşını geçmiş ve menopozu olmuş hastalarımız özellikle çok dikkatli olsunlar. Günlük yaptıkları rutin fiziksel aktiviteleri sırasında ‘Bugünlerde yoruluyorum. Nefesim kesiliyor, göğsümde bir baskı oluyor, dinlendikten sonra geçiyor. Sonra hareket ediyorum tekrar olmayabiliyor” gibi şikayetleri olanlar, bu ağrıların şüpheli ağrıların olduğunu unutmasınlar” diye konuştu.

"Yarım saat kaybedip koca bir hayat kazanın"
Özellikle efor ile oluşan ağrılardan ve şikayetlerden şüphelenilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çulhaoğlu, “Hastalar sadece ağrı şikayeti ile gelmiyor. Nefes darlığı, dudak uyuşması, kol ağrısı gibi farklı şikayetlerle de gelen var. Çok basit 15 dakikalık bir tahlil, test veya efor ile yüzde 80 doğru teşhis konulması mümkündür. Kaybedilecek ise bir yarım saattir. Ama kazanılacak olan koca bir hayattır” diye konuştu.
Bazı önemli sağlık sorunlarının ihmal etmeye gelmeyeceğini belirten Uzm. Dr. Çulhaoğlu, “Kalabalık yerlerde bulunursam virüse yakalanabilirim diye korku yaşayarak hayati önem taşıyan ilaçlarından vazgeçebiliyorlar. Bu sefer de korona virüsten kaçarken, beyin kanaması veya kalp krizi geçirme riski ile karşı karşıya kalıyorlar. Kriz varsa belki hayatta kalabilirsiniz. Ama bazı krizler buraya gelme şansınızı dahi size sunmayabilir. Bazıları hayatını kaybedebilir bazıları ise yatağa bağımlı kalabilirler. Bütün bunlar düşünüldüğünde gerekli sosyal mesafe ve maske önlemlerinizi alarak eczane veya hastaneye gidebilirsiniz” şeklinde uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya'da koronaya geçit yok
YEREL HABERLER Mudanya'da koronaya geçit yok
Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 ...
Gemlik açıklarında 2 yunus dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Gemlik açıklarında 2 yunus dronla görüntülendi
Sahipsiz kedilere sıcak yuva
YEREL HABERLER Sahipsiz kedilere sıcak yuva
Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı: 2 ağır yaralı
Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali başladı
Ulaşım filosuna güçlü takviye
YEREL HABERLER Ulaşım filosuna güçlü takviye
Bursa'da yol uygulamasında tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da yol uygulamasında tarihi sikke ele geçirildi
Bursaspor'dan Hatayspor’a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Hatayspor’a geçmiş olsun mesajı
Muhtardan alkışlanacak hareket Yaşlılar ayakta beklemesin, sosyal mesafeye uysun diye muhtarlığın sandalyelerini sokağa çıkardı
YEREL HABERLER Muhtardan alkışlanacak hareket Yaşlılar ayakta ...
Otomobil bagajında Bizans dönemi 4 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobil bagajında Bizans dönemi 4 adet sikke ele ...
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
YEREL HABERLER Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı ...
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa’da yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ...
Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da ...
Fare ilacıyla uyuşturucu yapıp satan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Fare ilacıyla uyuşturucu yapıp satan 3 kişi yakalandı
Bursaspor Kulübü loca satışına başladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü loca satışına başladı
Bursaspor tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Bursaspor tempoyu arttırdı
Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Böcek ilacından 'uyuşturucu madde' imal eden ...
Bursaspor’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor’a anlamlı ziyaret
Bursaspor antrenmanında meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Bursaspor antrenmanında meme kanserine dikkat çekildi
Eş zamanlı baskınla gözaltına alınan 12 silah kaçakçısından 6'sı tutuklandı
YEREL HABERLER Eş zamanlı baskınla gözaltına alınan 12 silah ...
ASKF’den kırmızı şimşeklere ziyaret
YEREL HABERLER ASKF’den kırmızı şimşeklere ziyaret
Cumhur İttifakından CHP’ye sert cevap
YEREL HABERLER Cumhur İttifakından CHP’ye sert cevap
İnegölspor'da Cüneyt Biçer dönemi
YEREL HABERLER İnegölspor'da Cüneyt Biçer dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X