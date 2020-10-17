Bursaspor Covid-19 test sonuçlarını açıkladı

Covid19’un yine artış gösterdiği bu günlerde gözler Bursaspor’a çevrilmişti. Yeşil beyazlılar, yaptırdıkları testlerin negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı öncesi Covid19 testinden geçti. Virüsün yine artış gösterdiği bu günlerde önlemlerin sıklaştığı görülürken, yeşil beyazlı kulüpten de iyi haber geldi. Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.”

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