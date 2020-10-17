Uludağ Roket Takımı’ndan Başkan Erdem’e teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Uludağ Üniversitesi mühendislik öğrencileri tarafından kurulan “Uludağ Roket Takımı” ile zoom üzerinden görüştü. Havacılık ve uzay alanındaki projelerini aktaran Roket Takımı, desteklerinden dolayı da Erdem’e teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi döneminde kendisinden randevu talep eden vatandaş, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını bir yandan makamında kabul ederken, diğer bir yandan da dijital toplantı programı olan zoom üzerinden görüşüyor. Bu topluluklardan biri de, Uludağ Üniversitesi mühendislik öğrencileri tarafından kurulan Uludağ Roket Takımı oldu. Görüşmede, Uludağ Roket Takımı’ndan Berkay Yılmaz Öz, Faruk İkinci, Emre Günhan ile BUMİAD Üyesi Mehmet Orhan Efe ile Semiha Özcan da yer aldı. Proje ve çalışmaları hakkında Başkan Turgay Erdem’e detaylı bilgi veren Berkay Yılmaz Öz, “Projelerimizle yerli üretime destek olmaya çalışıyoruz. 1923 ruhuyla çıktığımız yolda yerli üretimle bir projeye giriştik. Amacımız 1500 metre irtifa görmesi gereken bir roket yapmaktı. Bunu başardık ve Teknofest’te yarıştık. Kritik aşamalardan geçerek Teknofest’ten maddî destek almaya hak kazandık. Başarılı bir atış gerçekleştirdik. Üyelerinin tamamı Bursa’dan olan ve finalist olan tek takımız. Uzay ve havacılık alanında yaptığımız çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz. Ülkemizin bu alandaki faaliyetlerini ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Amerika’da gerçekleştirilecek bir yarışmaya da katılmak istediklerini ifade eden Öz, bunun için desteğe ihtiyaçları olduğunu da dile getirdi. Bugüne kadar verdiği destekler için de Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Berkay Yılmaz Öz, ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Öz, “Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Robotik Kodlama Atölyesi’ne, kendi ekibimizde yer alan mühendis arkadaşlarımız da eğitim desteği verebilir” dedi.

Başarılarından dolayı Uludağ Roket Takımı’nı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, imkânlar dâhilinde sürdüreceklerini belirtti. Başkan Erdem, “Geleceğimiz, gençlerin elinde. Her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Başarılı projelerinizin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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