Bursaspor Kulübü: “Can Azerbaycan yanındayız”

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan’a yapılan saldırıyı kınadı, “Can Azerbaycan yanındayız” mesajını verdi.

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan’a yapılan saldırılara kayıtsız kaldı. Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: “Ermanistan’ın; Gence ve Mingeçevir’e insanlık dışı saldırısıyla Azerbaycan halkından sivillerin öldüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can Azerbaycan’ın yanındayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.