Kosova Zaferi'nin yıldönümünde Sultan 2. Murad Han unutulmadı

İstanbul'un Fethine giden yolda en önemli aşamalardan biri olan ve zaferle sonuçlanan Kosova Savaşı'nın yıldönümünde Osmangazi ve Yıldırım İlçe Mütftülerinin katılımıyla 2. Murad Han Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nde kabri başında ziyaret edildi.

Tarihte şanlı zaferler arasında yer alan, 17 Ekim 1448'de Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan 2. Kosova Savaşı'nın Komutanı 2. Murat Han Zaferin yıldönümünde Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ve din görevlileri tarafından anıldı. İstanbul'un fethinin kapısını aralayan, Haçlıların adeta belini kıran 2. Kosova Zaferi tarihimizin en önemli başarıları arasında gösteriliyor.

Kutlu Zaferin yıldönümünde, Sabah Namazı sonrasında Muradiye Külliyesi'nde bir araya gelen Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun ve Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, okunan Fetih Suresi ve yapılan tesbihattan sonra 2. Murad Han'ın kabri başına giderek burada Kur'anı Kerim okuyarak dua ettiler.

Son yıllarda yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri giderek artan Muradiye Külliyesi'nin 2. Kosova Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle hafta sonu yoğun ziyaretçi kabul etmesi bekleniyor.

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