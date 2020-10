Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü

Bursa’dan son bir haftada cadde ve sokaklarda dolaşırken görüntülenen başıboş hayvanlar hayvanat bahçelerini aratmadı. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler isyan ederken yetkililerden yardım istediler.

Son bir haftada özellikle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve sokaklarda dolaşan başı boş at, deve, inek, koyun görüntüleri sosyal medyada tıklama rekoru kırarken sürücülerin trafikte yaşadığı tehlikeli anları gözler önüne serdi.

Ankara Yolu Yakın Doğu Çevreyolu üzerinde sabah saatlerinde başıboş halde koşan bir at o saatte işe giden bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yine bir kaç gün sonra aynı yol üzerinde bu sefer toplu halde koşan at sürüsü trafikte seyir halinde olan bir otomobilin üzerine doğru koşunca sürücü zor anlar yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi sosyal medyada paylaştı.

Ankara caddesi üzerinde başı boş gezen bir inek yine trafikte seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatıp Cumalıkızık kavşağından mahalle içerisine kaçarak gözden kayboldu. Samanlı caddesinde akşam saatlerinde çekilen bir başka görüntüde ise bir aracın arkasına bağlanıp zorla götürülmeye çalışılan deve bu kadarına da pes dedirtirken aynı cadde üzerinde gece yarısı yola fırlayan koyun sürücüne çarpmamak için son anda duran sürücünün çekip paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Başıboş bırakılan hayvanlar yüzünden trafikte kaza tehlikesiyle burun buruna gelen sürücüler, hayvan sahiplerine ağır ceza uygulanmasını istedi.

