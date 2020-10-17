Serdar Ortaç, Bursa´da hayranlarını coşturdu

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, dün gece Bursa´da sahne aldı. Geçmişten bugüne ilgi çeken şarkılarını seslendiren şarkıcınin sahne performansına 2 dansçı eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla sevenlerini eğlendirdi. Bursa´da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Ortaç, dinleyicilerine konserin sonunda teşekkür etti. DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-17 13:00:58



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