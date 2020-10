İnegöl Belediyesi'nden asansör uyarısı

İnegöl Belediyesi, ilçe sınırlarındaki tüm asansörlü yapıları yakından ilgilendiren tescil ve periyodik muayene işlemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, İnegöl Belediyesi A Tipi Muayene Kuruluşu olan 3EN Periyodik Kontrol Ltd. Şti. ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık Asansör Muayene İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Yaşanan asansör kazalarının sıfıra indirilmesini amaçlayan bu protokole göre İnegöl sınırları içerisinde bulunan asansörlerin kontrolü 3EN uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor.

İnegöl Belediyesi, bu hatırlatmayla birlikte asansör tescil ve periyodik muayene işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak asansörlü yapıları ve sorumlularını uyardı. Yapıla açıklamada asansör tescilleri ve periyodik muayenelere ilişkin şu ifadelere yer verildi: “İnegöl Belediyesi olarak ilçemizin sınırlarındaki tüm asansörlü yapılarda bulunan asansörlerin piyasaya arzından sonra tescil ve periyodik muayene iş ve işlemlerinde titizlik ile çalışmaktayız. Bu yapılarda bulunan asansörlerin, asansör periyodik kontrol yönetmeliği gereğince, Belediyemiz tarafından protokol imzalanan ve akredite olan A tipi muayene kuruluşu 3en Periyodik Knt. Müh. Hiz. Ltd. Şti. tarafınca kontrolü yapılmaktadır. Asansörün güvenle kullanılabilmesi için kontrol sonucunda asansörünüz yeşil (güvenli) ya da mavi (hafif kusur) bilgi etiketi almalıdır. Asansörünüz kırmızı (güvensiz) ya da sarı (kusurlu) bilgi etiketi aldığında asansörünüzü yenileme yaptırmanız için ilgi yönetmelik kırmızı etiket aldığında 60 gün, sarı etiket aldığında 120 gün müsaade etmektedir. Yapılan yenileme süresi boyunca kırmızı ya da sarı bilgi etiketli asansörün kullandırılmaması bina sorumlusunun sorumluluğundadır. Bu süreler sonucunda A tipi muayene kuruluşu eksiklerin giderip giderilmediğini ücretsiz olarak kontrol eder. Eğer eksiklikler giderilmiş ise mavi ya da yeşil etiket alır. Bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar güvenle kullanılmasını sağlar. A tipi muayene kuruluşu eksiklerin giderilmediğini tespit ettiğinde hizmetten men edilmesi için belediye bildirir ve zabıta ekipleri tarafından ilgili asansör mühürlenir. Bununla beraber asansör periyodik kontrolünün yapılmasına izin verilmeyen ve TSE tarafından asansör hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunan bir firma ile bakım sözleşmesi imzalanmamış olan asansörler bakanlığa ve belediyeye bildirilir ve asansör hizmetten men edilir.”

Her taşıyıcı asansör değil

Yapılan yazılı açıklamada özellikle iş yerlerinde kullanılan ve yük taşımak için kullanılan taşıyıcıların asansör olarak ifade edilmesine rağmen aslında her yük taşıyan bu tür ekipmanların asansör olmadığı, ağırlıklı olarak sanayide kullanılan bu ürünlerin iş ekipmanı olarak geçtiğine de dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hızı 0,15 m/s altında kalan asansörler, asansör periyodik kontrol kapsamında olmayıp İş Ekipmanlarının kullanımında Güvenlik ve sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamındadır. Bu yönetmeliğe göre ekipmanların en az yılda bir kez yetkili kişiler veya kurumlar tarafından periyodik kontrolü yapılmalıdır. Ekipmanların kontrolünün yapılmasını sağlamaktan işverenler ya da bina sorumlusu sorumludur. Bu tip asansörler konutlarda olmayıp; fabrika, mağaza, market gibi yerlerde yük taşıma amacıyla kullanılmaktadır. Ekipmanların imalatı makine emniyet yönetmeliği kapsamında olup, bu ekipmanlar insan taşıma amacı ile imal edilmemiştir. Bu sebeple, kesinlikle insan taşınmamalıdır. İnegöl Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansörlerin kontrolünü gerçekleştirmek için 3En Periyodik Kontrol LTD ŞTİ yetkilendirilmiştir. İşletmenizde veya binanızda bulunan asansörlerin; ekipmanların ayrımı, hangi yönetmeliğe göre kontrol yapılacağı, kontrol için randevu almak ve asansörler ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için 0505 030 03 36 nolu telefon ve basvuru@3enmühendislik.com.tr mail adresinden müracaat edilebilir.”

