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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti

İHA

Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti

Karacabey Canbalı Cami Derneği Başkanı Bekir Genç ve Dernek Başkan Yardımcısı Rıdvan Nerse, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek, cami ve çevre düzenlemelerine olan katkılarından dolayı Başkan Özkan’a teşekkür etti.
Karacabey Belediyesi, şehirde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşlara olan desteğini de aralıksız sürdürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında, Canbalı Derneği Başkanı Bekir Genç ve Dernek Başkan Yardımcısı Rıdvan Nerse, Canbalı Camii içinin iyileştirilmesine ve çevre düzenlemelerine katkı sağlayan Karacabey Belediyesi’ne, çalışmalarından ötürü teşekkür etmek amacıyla Başkan Özkan’a ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette ayrıca, dernek çalışmaları hakkında da Başkan Özkan’a bilgi veren Bekir Genç, belediye desteklerini her zaman beklediklerini belirtti.
Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Bizler, kamu kurum ve kuruluşlarına olan katkılarımızı da ilçemizin bir değeri olarak görüyor ve önemsiyoruz. Bu zamana dek okullara, camilere, güvenlik güçlerimize kadar pek çok alanda çalışmalara katkı sağlıyoruz. Ve bu katkılarımızı, imkanlar dahilinde sürdüreceğimizi belirtmek isterim” dedi.

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