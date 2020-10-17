Bursa Yıldırımspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0



Gürkan DURAL / BURSA (DHA)STAT: Minareli Çavuş Spor

HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Uğur Başdaş (xx), Gökmen Çambel (xx)

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx) Emir Akay (xx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xxx), Osman Demir (xx), Muhammet Öz (xx), Tuğkan Kamışoğlu (xx) (Dk. 90 Batuhan Tunçay), Furkan Fehmi Güneş (xxx) (Dk. 83 Alpay Aldemir x), Hüseyin Atalay (xxx) (Dk. 90 Murat Mercan), Ercan Karaca (x) (Dk. 59 Doğacan Diker xxx), Hüseyin Çelik (xx)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel Çetinkaya (xx) Taner Kahriman (x), Nuh Aşkın (xx), Erdal Pekdemir (x), Hakan Albayrak (xx), Erdi Kasapoğlu (x), Emirhan Korkmaz (x) (Dk. 85 Rauf Öktem), Umut Aslan (xx), Tolunay Yurtseven (x) (Dk. 60 Metehan Andaç Özlü x), Umut Pusat (xx), Emre Okur (x) (Dk. 81 Hasan Ahmet Sarı)

GOL: Dk. 78 Doğacan Diker (Bursa Yıldırımspor)

SARI KARTLAR: Emir Akay, Furkan Fehmi Güneş, Muhammet Öz, Hüseyin Atalay, Tuğkan Kamışoğlu (Bursa Yıldırımspor) Nuh Aşkın, Umut Aslan, Erdal Pekdemir (Karbel Karaköprü Belediyespor)Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta Bursa Yıldırımspor, 5´inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor´u 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısı her iki ekibin orta alan mücadelesinde geçerken, ilk tehlikeli atak Bursa Yıldırımspor´dan geldi. 63´üncü dakikada Furkan Fehmi Güneş´in sağ kanattan yaptığı ortada Hüseyin Çelik vuruşunu yaptı. Kaleci Ersel Çetinkaya topa iki müdahalede sahip oldu.

Bursa Yıldırımspor, 78´inci dakikada golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında topa iyi yükselen Doğacan Diker, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

83´üncü dakikada gerçekleşen organize atakta topla birlikte ceza sahasına giren Doğacan Diker yerden vuruşunu yaparken, top kalecide kaldı.

90+1´inci dakikada Alpay Aldemir´in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası, kaleye yönelen topu kaleci son anda çelmeyi başardı.

90+5´inci dakikada Hüseyin Çelik, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı yöneldi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 1-0'lık skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-10-17 17:20:38



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