Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-29



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi´nin 4'üncü haftasında ligin güçlü takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyespor´u konuk eden Nilüfer Belediyespor, çekişmeli geçen maçtan 30-29 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi´nin 4. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor´u sahasında ağırladı. Üçevler Spor Tesisleri´nde karşı karşıya gelen ligin iki güçlü ekibinin mücadelesi nefes kesti. Oyuna etkili başlayan Nilüferli hentbolcular, 10'uncu dakikayı 4-2 üstünlükle geçti. Karşılıklı gollerle geçen ilk yarıyı Nilüfer Belediyespor 14-13 önde tamamladı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Nilüfer Belediyespor, tempoyu arttırdı. Oyuna hakim olan mavi yeşil beyazlı ekip, son 15 dakikaya 24-19 önde girdi. Ardından oyunda dengeyi sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, son dakikalarda farkı 1´e kadar indirdi. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan son dakikalarda Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, oyun disiplininden kopmayarak maçtan 30-29 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor´un tecrübeli hentbolcusu Durmuş Mutlu, attığı10 golle maçın en skorer ismi oldu.

Nilüfer Belediyespor, gelecek hafta İstanbul Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-10-17 19:28:58



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