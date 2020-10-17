TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 78-88



Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ozan Çakar

TOFAŞ: Berk Uğurlu 10, Semaj Christon 19, Dj White 7, Jeremy Simmons 10, Sean Kilpatrick 18, De Vaughn Purcell 8, Berkan Durmaz 3, Alihan Demir, Batun Tuna, Muhsin Yaşar

PINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 12, Raymar Morgan 26, Tony Taylor 17, Michael Henry 15, Garvey M´Baye, David Kennedy 8, Nusret Yıldırım 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden, Onuralp Bitim, Çağatay Özkan

1'İNCİ PERİYOT: 19-30

İLK YARI: 37-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-68

5 FAUL: 26.49 De Vaughn Purcell, 36.27 Jeremy Simmons (TOFAŞ)ING Basketbol Süper Ligi´nin 4´üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, konuk olduğu TOFAŞ´ı 78-88´lik skorla mağlup etti.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Pınar Karşıyaka, henüz 5 dakika geride bırakılırken dış atışlardaki başarısıyla farkı çift hanelere taşıdı: 4-15. Raymar Morgan´ın sayılarıyla skor üretmeye devam eden İzmir ekibi, Metecan Birsen´in dış atış isabetiyle durumu 7-23´e getirdi. Kalan bölümlerde de Pınar Karşıyaka, hücum ritmini koruyarak periyodu 19-30´luk üstünlükle tamamladı.

Sean Killpatrick ile sayılar bularak direnç gösteren TOFAŞ, De Vaughn Purcell´in orta mesafe basketiyle farkı 6´ya indirdi: 28-34. Kısa sürede toparlanan Pınar Karşıyaka, hücumda Raymar Morgan-Metecan Birsen ikilisinin etkili oyunlarıyla farkı açmaya devam etti. Devre arasına İzmir ekibinin 37-54´lük skor avantajıyla girildi.

Dönüşte her iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümde, 25´inci dakikada konuk ekibin 49-62´lik üstünlüğü ile geçildi. TOFAŞ, hücumda Semaj Christon´ın devreye girmesiyle birlikte nefes alırken, Pınar Karşıyaka´nın pota altı oyunları karşısında çaresiz kalınca final periyoduna da konuk ekip, 58-68´lik skorla önde girdi.

Christon ve Killpatrick ikilisinden sayılar bulan TOFAŞ, 32´nci dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 65-69. Ancak, Nusret Yıldırım´dan gelen üst üste sayılarla Pınar Karşıyaka yeniden oyun hakimiyetini eline aldı. TOFAŞ´ta Purcell ve Simmons´un 5 faul ile oyun dışı kalmasıyla rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, parkeden de 78-88´lik skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-10-17 19:33:02



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