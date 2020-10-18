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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynak yapan usta ölümden döndü

İHA

Kaynak yapan usta ölümden döndü

Bursa'da bir inşatta kaynak yapan usta, 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dış cephede kaynak yapan kaynak ustası Erol U. (31) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Acılar içerisinde kalan talihsiz adamın yardımına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. İhbar üzerin olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralı işçiyi ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan kaynak ustasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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