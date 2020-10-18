Yol vermedi diye ilk önce saldırdı, sonra silahla üzerine yürüdü

Bursa'da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 2 kişi, otobüs sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırıp, silahla üzerine yürüdü.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliklikleri belirsiz otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol vermeme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, otomobildekilerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 2 kişi, otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırırken, daha sonra silahla otobüs şoförünün üstüne yürüdü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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