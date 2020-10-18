Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada

Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.
Olay, 8 Ekim´de merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü. Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. Sezer, daha sonra çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı. Sezer´in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-10-18 12:24:20
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