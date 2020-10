Osmangazi’de Şadırvanlı Han söyleşileri başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Kayhan Mahallesi’ndeki Şadırvanlı Han, kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgesi olan Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Restore edilerek eski ihtişamlı günlerine kavuşan tarihi yapı, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı protokolün ardından ilk etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı programda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara güncel konular hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Tasavvuf tarihi üzerine araştırmaları bulunan Prof. Kara, günümüzde tasavvuf hayatı ve tarikatlar konusunda bilgiler verdi.

“Değerli olan her şeyin sahtesi olur”

Son dönemde sıkça gündeme gelen sahte şeyhler hakkında da konuşan Prof. Mustafa Kara, “Sahtekarlık, ademoğlunun kadim özelliklerinden biridir. Değerli olan her şeyin sahtesi de olur. Para ve altının nasıl sahtesi varsa, değerli makamların da sahtesi oluyor. Zaman zaman sahte insanlar piyasaya çıkıyor. Sıratı müstakim, (doğru yol) geniş bir yoldur. 7 milyarı içine alabilecek kadar geniştir. Her dininin kendine ait tarikatı ve mezhebi var. Sadece bize ait bir olay değil” dedi.

Bazı insanların dini hayatı ayrı bir zevkle, tasavvufun çizdiği çerçevede yaşamak istediğini belirten Kara, “Gönül tatminine ihtiyaç duyduğu için başka yollar arıyor. İşte o zaman problem başlıyor. İşin sahte tarafı gündeme geliyor. İnsana tatlı su veremezsen, yaşamak için başka bir şey bulacak. İçtiği su, belki tuzlu olacak, tuzlu su içtiği için susuzluğu belki daha da artacak. Sahtekarlar işte o boşluğu dolduran insanlardır. Kendi bir hüneri yok. Kendi menfaatleri için boşlukta olan insanların ruhi ve manevi duygularını istismar ediyor. Doğru düzgün dini bilgisi olmayan yeterli dini kültürü olmayan insanlar da maalesef o tip sahte kişilerin peşine düşüyor. Bu aynı, susuz bir insanın seraba doğru koşmasına benziyor. İşte bu işin özü, ‘Susuzluk’ meselesidir. Ölçüp tartabilecek gücü yok o insanın. Bu sahte adama nasıl bağlandı diye hayret ediyoruz ama onun psikolojisinin verdiği başka bir imkan yok” ifadelerini kullandı.

Dündar: “Şadırvanlı Han Kültür ve Eğitim Merkezi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Tarihi Şadırvanlı Han’ın ilk etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, “Kayhan Mahallemiz’de restore ederek hizmete sunduğumuz Şadırvanlı Han, tam anlamıyla kültür ve eğitim merkezi olacak. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler de bu merkezden faydalanacak. Belediye olarak Uludağ Üniversitesi ile kültürel faaliyetlerimizi bu mekanda da sürdürüyoruz. İlk programda Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız güncel konularla ilgili bir konferans verdi. Şadırvanlı Han’da her hafta kültürel etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız, güncel konuları bu güzel ortamda akademisyenlerden dinleyebilecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.