Bursa'da sel

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Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde sele neden oldu.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin ardından yağan yağmur, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesi Mollafanari Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yaşanan seli gözler önüne serdi.

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