İnegöl Belediyespor - Spor Toto: 3-2

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bahov, Ahmet Arslan, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Bertuğ Öndeş, Nikola (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Berkay Dağlı, Berkun Üstündağ, Ahmet Can Büyükgöz)
SPOR TOTO: Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatkın, Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace, Bruno (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz)
SETLER: 18-25, 27-25, 25-21, 15-25, 15-12
SÜRE: 139 dakika (26,34,33,27,19)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Spor Toto´yu 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-18 19:07:00
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.