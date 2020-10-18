Bursaspor'da Vefa Temel şoku: 6 ay yok



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor´un genç oyuncusu Vefa Temel´in, çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Bursaspor Kulübü´nden yapılan bilgilendirmede, 17 yaşındaki oyuncu Vefa Temel´in sol ön çapraz bağının koptuğu ifade edildi. Genç oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bursasporlu oyuncular da bugün ligde karşılaşacakları Balıkesirspor maçı öncesinde ısınmaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" tişörtü ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın bu yıl A Takım kadrosunda yer alan ve henüz iki maçta forma giyebilen Temel, sergilediği performanslar ile övgü toplamıştı.

Öte yandan Bursaspor´un, Balıkesirspor ile oynayacağı maçın kadrosunda Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz de sakatlıklarından dolayı yer almıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-18 19:08:11



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