Bursaspor'da Vefa Temel şoku: 6 ay yok

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Bursaspor´un genç oyuncusu Vefa Temel´in, çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Bursaspor Kulübü´nden yapılan bilgilendirmede, 17 yaşındaki oyuncu Vefa Temel´in sol ön çapraz bağının koptuğu ifade edildi. Genç oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bursasporlu oyuncular da bugün ligde karşılaşacakları Balıkesirspor maçı öncesinde ısınmaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" tişörtü ile çıktı.
Yeşil-beyazlı takımın bu yıl A Takım kadrosunda yer alan ve henüz iki maçta forma giyebilen Temel, sergilediği performanslar ile övgü toplamıştı.
Öte yandan Bursaspor´un, Balıkesirspor ile oynayacağı maçın kadrosunda Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz de sakatlıklarından dolayı yer almıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-18 19:08:11
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