Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel’in sol ön çapraz bağları koptu

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Bursaspor Kulübü üzücü bir haber paylaştı. Yeşilbeyazlıların genç futbolcusu Vefa Temel’in sol ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç yıldız adayı Vefa Temel’in sol ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Yeşil beyazlı kulüp, Balıkesirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan tetkikler sonucu futbolcumuz Vefa Temel’in sol ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılmıştır.”

Balıkesirspor maçı öncesi antrenmana çıkan futbolcular ise ‘Daha güçlü döneceksin Vefa’ yazılı tişörtlerle ısındı. Ayrıca Bursaspor’da sakatlıkları bulunduğu belirtilen Özer Hurmacı ve kaleci Ataberk Dadakdeniz de Balıkesirspor maçı kadrosunda yer almadı.

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